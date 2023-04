Manchester United tentou a contratação de figura de Marrocos no Mundial

Mohamed Sinouh, agente de Sofyan Amrabat, jogador da Fiorentina, garante que red devils efetuaram proposta por uma das grandes figuras marroquinas nos relvados do Catar

Figura da seleção de Marrocos no último Mundial, Sofyan Amrabat é um dos jogadores mais pretendidos da Fiorentina. O clube viola, sabe-se agora, recusou mesmo uma abordagem do Manchester United, em janeiro.

"Por enquanto não temos ofertas para o verão, mas, agora, pelo menos, a Fiorentina está disposta a ouvir. Uma promessa que fizeram quando o presidente rejeitou todas as ofertas no inverno. Recebemos muitas ofertas durante a janela de transferência de janeiro, incluindo uma do Manchester United, mas nenhum acordo foi alcançado", referiu Mohamed Sinouh, agente do atleta.

Com contrato até 2024, Amrabat está a viver a terceira temporada com a camisola da Fiorentina. Leva 98 partidas. No Mundial, ajudou Marrocos a chegar ao quarto lugar, acabando como totalista da seleção de Hoalid Regragui.