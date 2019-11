Manchester United tem jogador que faz lembrar Ronaldo: "Mostra imensa coragem"

Ryan Giggs, lenda do clube de Old Trafford, teceu elogios a jovem jogador da equipa de Solskjaer.

A época não está a correr de feição ao Manchester United - os "red devils" ocupam um modesto 14º lugar na tabela da Premier League -, mas nem por isso tem deixado de haver espaço para alguns jovens talentos brilharem.

Um desses casos é o de Daniel James, contratado ao Swansea no último verão. O extremo galês chegou a Old Trafford rodeado de pouco mediatismo e houve até quem duvidasse da sua permanência no plantel às ordens de Ole Gunnar Solskjaer, mas a verdade é que o jogador de 22 anos conquistou um lugar entre as primeiras opões do treinador norueguês e já ocupa um lugar especial na opinião dos adeptos do United.

Ryan Giggs, compatriota de James e lenda do clube, teceu-lhe rasgados elogios e estabeleceu comparações com o Cristiano Ronaldo de outros tempos: aquele que, entre 2006 e 2009, brilhou com a camisola do emblema de Manchester.

"O Dan leva muita pancada, mas levanta-se e pede a bola novamente. Ronaldo, especialmente no início de carreira, também levava muito e continuava a pedir a bola. Isso mostra enorme coragem", assinalou Giggs, citado pela imprensa britânica. "Os adeptos do United gostam de jogadores que atacam, que os levantam das cadeiras. E o James faz isso mesmo. Na forma em que está, é uma ameaça constante. Tem somado golos e assistências, o que um extremo deve fazer. E só vai melhorar", rematou o selecionador do País de Gales.