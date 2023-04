Manchester United sorri nos penáltis e junta-se ao City na final da Taça

Após 120 minutos sem golos, os red devils levaram a melhor no desempate por penáltis.

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, assegurou este domingo a passagem à final da Taça de Inglaterra, após vitória no desempate por grandes penalidades (1-0) frente ao Brighton, no estádio Wembley.

Numa partida sem golos durante os 90 minutos regulamentares e na totalidade do prolongamento, o vencedor teve de ser conhecido na "lotaria" dos penáltis, com Solly March a ter sido o único a vacilar, contra sete cobranças bem-sucedidas dos red devils.

A final da Taça de Inglaterra vai incluir desta forma um dérbi de Manchester, estando marcada para o dia 3 de junho, também em Wembley.