Manchester United segura Solskjaer: "Estamos a falar sobre planos futuros"

Treinador é questionado pelos maus resultados, mas United não parece disposto a trocar de comandante.

A inconsistência no trabalho de Ole Gunnar Solskjaer já levou a imprensa britânica a apontar possíveis sucessores. O treinador é recorrentemente alvo de críticas em Inglaterra, tanto dos media como dos adeptos.

Num fórum com fãs do Manchester United, o diretor do clube, John Murtough, foi claro: o técnico não vai sair tão cedo de Old Trafford.

"Temos uma estratégia de longo prazo e confiança na direção em que estamos. Acreditamos que temos uma equipa com talento e personalidade para ganhar. Mas temos de manter o controlo, não nos deixarmos levar nem desviarmos do nosso plano. Solskjaer e a equipa estão muito focados nisso", disse Murtough.

Após deixar Cristiano Ronaldo como suplente no empate na receção ao Everton (1-1) no último final de semana e receber críticas até mesmo do Sir Alex Ferguson, Solskjaer viu os adeptos protestarem nas redes sociais com a hashtag #OleOut. Esse facto gerou uma resposta severa de Murtough.

"Não vamos distrair-nos com o que é dito nas redes sociais, pois às vezes pode criar fervor e histeria. Faz parte daquilo que é o futebol moderno, mas a Premier League é uma das ligas mais competitivas do mundo. Os jogadores que vêm de fora e que jogam noutras ligas dizem-nos como é diferente, mas estamos 100% preparados para esse desafio", afirmou John Murtough.

"Nesta altura estamos a falar com o Ole sobre planos futuros, como a direção que a equipa vai levar e a forma como ser irá desenvolver", concluiu.