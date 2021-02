Manchester United regressa às vitórias com golo e assistência de Bruno Fernandes

O Manchester United regressou este domingo aos triunfos na Premier League, ao bater em casa o Newcastle (3-1), num encontro da 25.ª jornada, em que Bruno Fernandes marcou e assistiu.

Após duas igualdades, frente ao aflito West Bromwich (1-1) e Everton (3-3), os red devils voltaram aos bons resultados, frente 17.º classificado, que ainda chegou ao intervalo empatado, fruto do remate do francês Saint-Maximin, aos 36 minutos, em resposta ao golo inaugural de Marcus Rashford, aos 30.

No segundo tempo, o médio Bruno Fernandes viria a estar, como tem sido hábito, em evidência, ao fazer o último passa para o galês Daniel James (57 minutos) finalizar, cobrando, depois, mais uma grande penalidade (75) com eficácia na presente edição da Premier League, fechando a contagem em Old Trafford.

A equipa orientada por Ole Gunnar Solksjaer prossegue no segundo lugar, em igualdade pontual com o Leicester, ambos com 49, a 10 do líder isolado Manchester City. Os "magpies" seguem em 17.º, com 25.

Também hoje, o líder Manchester City somou a 13.ª vitória consecutiva na prova, frente ao Arsenal (1-0), em Londres, um triunfo que se traduziu também no 18.º seguido em jogos oficiais para os citizens.

Com os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, todos titulares, foi o internacional inglês Raheem Sterling, logo aos dois minutos, a anotar o único tento do jogo, correspondendo de cabeça a um cruzamento sublime do argelino Riyad Mahrez.