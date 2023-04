Manchester United quer renovar já com Ten Hag: os termos do novo acordo

Técnico neerlandês vive primeira temporada em Old Trafford, mas responsáveis dos red devils querem avançar para a renovação antes do processo de venda do clube estar concluído

A viver uma primeira época positiva no comando técnico do Manchester United, Erik Ten Hag tem convencido quase tudo e todos em Old Trafford. Os responsáveis do clube estão satisfeitos e ponderam avançar já para a renovação.

O contrato que liga o neerlandês ao Manchester só termina em 2025, mas, antes do processo de venda do clube estar concluído, os responsáveis e membros da direção querem antecipar eventual interesse de outros clubes europeus e dar um voto de confiança ao treinador.

O novo acordo seria válido até 2028, segundo o The Sun. Ten Hag veria o seu contrato revisto e o seu salário aumentado até aos 14 milhões de euros por ano.

No comando do Manchester United, Ten Hag já conquistou um título, a Taça da Liga, e ainda está na discussão de outros dois: Taça de Inglaterra e Liga Europa. O neerlandês leva 33 vitórias nos primeiros 46 jogos.