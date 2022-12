Manchester United quer perder a cabeça por dois médios

Jude Bellingham e Frenkie de Jong são objetivos de um clube que quer garantir o regresso à Champions

Frenkie De Jong e Jude Bellingham são os mais recentes sonhos do Manchester United para atacar a temporada 2023/2024.

De acordo com o The Sun, os red devils querem oferecer 230 milhões e, assim, garantir os médios do Dortmund e do Barcelona. Se Frenkie é um namoro do verão passado, Bellingham, cada vez mais importante na seleção inglesa, é um interesse mais recente.

Para conseguir convencer os dois jogadores, o Manchester United tem como objetivo primordial atacar um lugar na próxima Liga dos Campeões, algo que até deve obrigar o clube a desembolsar dinheiro importante por um avançado na reabertura do mercado. Gonçalo Ramos já foi dado como hipótese.