Manchester United pronto a subir a parada e cada vez mais perto de garantir De Jong

Barcelona exige 80 milhões pelo médio neerlandês, considerado uma das grandes prioridades de Ten Hag para a nova aventura em Old Trafford

Frenkie De Jong ameaça mesmo acabar no Manchester United. Apesar de se sentir feliz na Catalunha, o médio é uma grande prioridade para Ten Hag, que contado com a ajuda dos red devils para subir a parada e chegar ao valor redondo e mágico dos 80 milhões.

Depois de apresentar uma proposta de 60 milhões, com mais alguns objetivos incluídos, de acordo com o Daily Mail, o Manchester United vai continuar a tentar a contratação do neerlandês, que só deverá sair de Camp Nou por um valor muito aproximado dos 80.

Leia também Braga Tenerife falha subida e Braga perde milhões No acordo de cedência de Mario González, em janeiro, ficou escrito que o Tenerife teria de exercer a opção de compra em caso de subida à La Liga.

Cobiçado pelo seu antigo treinador no Ajax, Frenkie De Jong já veio a público garantir que está feliz no Barcelona, o "maior clube do Mundo", segundo o próprio. Desde 2019, o jogador realizou um total de 140 jogos em Camp Nou.

Leia também Ténis Final de Halle: espectadora tenta amarrar-se à rede e treinador de Medvedev abandona Em poucos minutos, a final do ATP 500 disputado na relva teve dois acontecimentos pouco habituais, com a tentativa de um protesto e o abandono do treinador do tenista russo, visivelmente incomodado com o pupilo

Christian Eriksen, também antigo jogador do Ajax, que, esta última época, regressou ao futebol através da Premier League e do Brentford, depois do grande susto no último Europeu, seria outro dos desejos de Ten Hag para o novo Manchester United.