Manchester United preserva liderança ao empatar com o Liverpool

Três pontos de distância separam as duas equipas no topo da classificação da Premier League. Bruno Fernandes foi lançado a titular e substituído a poucos minutos do fim

O Manchester United empatou a zero, este domingo, com o atual campeão em título Liverpool, em jogo de maior cartaz da 16.ª jornada da Premier League, pelo que manteve a liderança isolada da competição.

Durante a primeira parte do desafio disputado em Anfield Road, as duas equipas não conseguiram colocar verdadeiramente à prova os guarda-redes Alisson e David De Gea, tornando-se quase meros espetadores entre os postes.

Ainda assim, o Liverpool esteve bem mais acutilante na zona ofensiva e aproximou-se em maior número de vezes da baliza contrária, embora sem qualquer efeito prático por parte da dupla dos mais inconformados: Salah e Firmino.

Apesar do marcador não se alterar ao longo dos 93 minutos, o Manchester United esteve bem mais perto de inaugura-lo já na segunda parte com dois remates à boca da baliza: primeiro por Bruno Fernandes (74'), que foi substituído aos 89 minutos, e depois pelo colega Paul Pogba (82').

Porém, as oportunidades foram criadas fruto da estratégia de contra-ataque definida pelo técnico red devil Solskjaer, já que a maior iniciativa de jogo coube à formação anfitriã.

Com este empate em Anfield Road, o Manchester United mantém-se no primeiro lugar, agora com 37 pontos, mais três que o terceiro classificado Liverpool, sem vencer há quatro rondas no campeonato. Entre eles, com 35 pontos, encontra-se o Leicester, que se intrometeu na discussão após vencer o Southampton.