Manchester United prepara-se para oficializar Erik ten Hag em breve

Responsáveis ingleses pretendem que neerlandês se comprometa a orientar red devils durante as próximas três ou quatro temporadas. Anúncio estimado para pós-jogo com Liverpool

A tinta preta está quase assente no papel branco timbrado: o Manchester United, em negociações com Erik ten Hag há algumas semanas, irá oficializar a contratação do treinador do Ajax, para suceder a Ralf Rangnick, nos próximos dias.

Segundo o jornal "The Guardian", que avançou, na tarde desta segunda-feira, a conclusão do processo, o emblema de Old Trafford fará o anúncio da chegada de Hag assim que seja transferida, para o Ajax, a verba da cláusula de rescisão (2M€) e acertado o tempo de ligação contratual entre as duas partes.

Os responsáveis do Manchester United pretendem que Ten Hag se comprometa a orientar os red devils durante as próximas três ou quatro temporadas (até 2025 ou 2026) ou possibilite ao clube o direito de prolongar o vínculo por mais 12 meses.

Segundo o "The Guardian", Ten Hag terá, caso se torne treinador do emblema inglês, representado pelos portugueses Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot, autorização para validar transferências em conjunto com a direção desportiva.

O jornal inglês indica que a confirmação da contratação de Ten Hag, que tem motivado o Ajax "a fazer tudo ao alcance" para mantê-lo em Amesterdão, será feita após o jogo do Manchester United, na próxima terça-feira, diante do Liverpool.