Manchester United prepara-se para fazer proposta por médio do Chelsea

De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester United tem em mente a contratação do médio Kanté.

O Manchester United procura reforçar o meio-campo para 2022/23 - Pogba e Matic, pelo menos, estão de saída - e está interessado em N'Golo Kanté, jogador do Chelsea. A informação é avançada pelo The Guardian e pelo The Athletic, este sábado.

Os red devils estarão a preparar uma oferta pelo internacional francês, de 31 anos, mas um negócio não deverá ser fácil de concretizar, tendo em conta que Kanté é um dos indiscutíveis para Tuchel.

O contrato do ex-Caen e Leicester termina em julho de 2023.