Manchester United prepara guarda-redes para facilitar negócio Kane

Dean Henderson pode ser oferecido aos spurs no sentido de baixar o preço por Harry Kane, o grande objetivo dos red devils para o próximo verão

Desde a saída de Cristiano Ronaldo, o Manchester United procura um novo avançado. Harry Kane continua a estar no topo das prioridades e os red devils já têm uma estratégia para baixar o preço do avançado.

Segundo a ESPN, o clube de Old Trafford pode oferecer Dean Henderson para a baliza do Tottenham no sentido de facilitar a contratação de Kane. Os spurs querem um novo guarda-redes, até pela idade de Lloris, e o nome do internacional inglês agrada.

Atualmente no Nottingham Forest, por empréstimo, Henderson até fez 26 jogos há duas temporadas, mas, no ano passado, o internacional inglês acabou sempre na sombra de De Gea, com apenas três partidas pela equipa principal do Manchester United. O contrato termina em 2025.