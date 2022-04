"Manchester United precisa de jogadores mais talentosos e famintos", nota Rangnick

Técnico germânico rejeita, contudo, que o clube da Premier League, necessite de recrutar alguns dos melhores atletas mundiais, mas sim elementos que criem competitividade

A orientar o Manchester United há mais de cinco meses, Ralf Rangnick considera, dado o conhecimento adquirido sobre o atual plantel dos red devils, que este necessita de ser "reconstruído" por futebolistas de maior qualidade e ambição, assim como de um técnico

"Algo precisa de ser mudado, de ser reconstruído no verão. A equipa deveria contar com alguns jogadores mais talentosos e famintos, que realmente querem desenvolver as suas carreiras", principiou o treinador, à "Sky Sports".

Ralf Rangnick rejeita, contudo, que o clube da Premier League, a viver uma época titubeante, necessite de recrutar alguns dos melhores atletas mundiais, mas sim elementos que criem competitividade e cuja contratação faça sentido.

"Não acho que deveria ser tanto sobre contratar grandes nomes. Não me importaria com isso. Para mim, é importante ser competitivo Que não olhem apenas como um grande contrato, mas o próximo passo lógico na sua carreira", juntou o técnico, salientado ser preciso "ter qualidade" no processo de recrutamento.

Rangnick, que será sucedido no final desta época no comando do Manchester United, assumiu que o clube deve também contratar "o melhor treinador possível". Rangnick, recorde-se, está a prazo no comando do Manchester United.

Após esta época, o germânico passará a consultor, a respeito de transferências no plantel principal, do clube da Premier League, até ao final da temporada 2023/24.