Manchester United pondera gastar muitos milhões para conseguir Declan Rice

De acordo com o jornal The Sun, o Manchester United está interessado em Declan Rice, do West Ham, e pode gastar 118 milhões de euros para conseguir a contratação.

O médio Declan Rice pode protagonizar uma das grandes transferências no mercado de verão. O jornal inglês The Sun avança que o Manchester United está disposto a pagar 100 milhões de libras [mais de 118 milhões de euros] pelo jogador ao West Ham.

Caso se concretize o negócio, e por estes valores, o internacional inglês, de 22 anos, tornar-se-ia o jogador mais caro da história dos red devils, ultrapassando Paul Pogba, que custou 105 milhões de euros.

Declan Rice dividiu a formação entre o Chelsea e o West Ham. Como sénior, apenas representou os hammers, onde é uma das maiores figuras. Tem dois golos em 30 internacionalizações pela seleção inglesa.