Manchester United pondera empréstimo de Greenwood no estrangeiro

Colocado de parte no Manchester United, o extremo inglês tem Espanha, Itália e Turquia como os destinos mais prováveis, de acordo com o Daily Mail.

Livre de acusações de violação, agressão e comportamento coercivo desde fevereiro, Mason Greenwood deverá deixar o Manchester United por empréstimo no mercado de verão, com Espanha, Itália e Turquia a surgirem como os destinos mais prováveis para o internacional inglês.

De acordo com o Daily Mail, as acusações contra o extremo, de 21 anos, apesar de terem sido retiradas, continuam a pesar sobre os seus ombros, com dirigentes a temerem que a reputação do clube seja afetada pelas mesmas.

Dessa forma, um empréstimo no estrangeiro será visto como a melhor forma de medir o impacto da utilização de Greenwood, que está suspenso indefinidamente mas continua a ser pago na totalidade, tendo contrato com os red devils até 2025, com mais um ano de opção.

Recorde-se que o United reagiu ao fim do caso judicial contra Greenwood, que não representa o clube desde janeiro de 2022, com uma própria investigação, que ainda se encontra a decorrer. Até à sua conclusão, o jogador não pode treinar junto da equipa nem ser opção para as partidas do emblema.