Manchester United planeia remodelar Old Trafford. Conheça os detalhes

De acordo com a "BBC", clube inglês que estádio com capacidade para 80 mil adeptos.

O Manchester United está a planear uma remodelação do Old Trafford que aumentaria a capacidade do estádio para 80 mil adeptos, informou a "BBC" este domingo. De acordo com o órgão de informação, o projeto seria uma resposta aos críticos que acusam o estádio de "envelhecimento", caso por exemplo do ex-jogador Gary Neville.

As melhorias do Old Trafford teriam foco na bancada Bobby Charlton, bem como na área de imprensa e nas áreas VIP. Uma avaliação acerca do impacto nas linhas de comboio e casas nas imediações do terreno está a ser realizada.

Old Trafford tem atualmente uma capacidade de cerca de 74 mil pessoas e não é reestruturado desde 2006. A "BBC" destaca que neste período os estádios dos principais rivais do United foram remodelados.

O Manchester City mudou-se para o Estádio Etihad, o Arsenal mudou-se para o Estádio Emirates e o Tottenham mudou-se para o Estádio Tottenham Hotspur. Liverpool, entretanto, está a planear aumentar a capacidade de Anfield para a campanha de 2023-2024, enquanto o Chelsea já tem estado fazer mudanças em Stamford Bridge.