Manchester United perde com Wrexham, a equipa de Ryan Reynolds

Nota para o facto de Erik ten Hag só ter utilizado jogadores da equipa de reservas, uma vez que o Manchester United tem jogo marcado com o Real Madrid na madrugada de quinta-feira

O Manchester United perdeu na madrugada desta quarta-feira por 3-1 com o Wrexham, a equipa de Ryan Reynolds, que vai jogar no quarto escalão do futebol inglês. Lee, aos 29 minutos, Hayden, aos 36', e Dalby, aos 69', marcaram os golos do Wrexham, enquanto Jurado, aos 45'+6', fez o golo dos "red devils".

Surpreendido? Pois bem, talvez não fique tanto quando lhe dissermos que o resultado talvez se possa explicar pelo facto de Erik ten Hag ter utilizado apenas jogadores da equipa de reservas, uma vez que o United tem encontro marcado com o Real Madrid para a madrugada de quinta-feira, em jogo de pré-temporada agendado para a 1h30.