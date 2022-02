Manchester United pensa em Rudiger para o lugar de Maguire

Rendimento de Maguire não satisfaz as pretensões e central internacional alemão está em final de contrato com o Chelsea

Dono da pior defesa do top-5 da Premier League, o Manchester United tem como estratégia, para a próxima época, a reestruturação do setor mais recuado, pelo que Harry Maguire poderá até ter os dias contados em Old Trafford.

As prestações do defesa, o mais caro de sempre da história do futebol, não convencem os red devils e, por isso, avança o "The Mirror", o clube está interessado em contratar Antonio Rudiger, central do Chelsea, para o seu lugar.

Segundo o jornal inglês, Ralf Rangnick é um apreciador do internacional alemão, cujo contrato com o Chelsea finaliza daqui a quatro meses, pelo que poderia assinar, a qualquer momento, um contrato com o rival britânico.

Todavia, o "The Mirror" refere que Rudiger, também alvo de interesse do Real Madrid e do PSG, só pretende resolver o futuro no final da época 2021/22. Pese a concorrência, o Manchester United estará melhor posicionado para ter Rudiger.