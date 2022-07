Manchester United pensa em avançado do Lyon para o lugar de Ronaldo

Moussa Dembélé tem contrato até 2023 e é mais um nome associado ao ataque do Manchester United, depois de Dybala

Com Cristiano Ronaldo ainda longe de Old Trafford, o Manchester United começa a virar atenções para outros avançados. O nome mais recente a surgir associado aos red devils é o de Moussa Dembélé, avançado do Lyon.

De acordo com a imprensa francesa, o antigo avançado do Celtic e do Atlético de Madrid interessa ao Manchester United, que sabe que o jogador termina contrato já no próximo ano, algo que pode facilitar a negociação com o Lyon.

Em 2018, o Lyon pagou 22 milhões ao Celtic para adquirir o avançado francês, que leva 67 golos em 144 jogos pelo clube francês.