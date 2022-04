Manchester United pede quase 50 milhões de euros pelo substituto de De Gea

O Manchester United tem a intenção de vender Dean Henderson, mas o valor a pagar não é para qualquer carteira. Guarda-redes está na sombra de De Gea e quer sair para jogar com regularidade.

O jornal Daily Star avança este domingo que o Manchester United pede 40 milhões de libras (mais de 48 milhões de euros) por Dean Henderson, o guarda-redes suplente. O internacional inglês quererá mudar de ares para ter mais minutos - esta época fez apenas três jogos pela equipa principal e outros dois pelos sub-23.

Na época passada, no entanto, foi chamado à titularidade em 26 ocasiões. E antes disso, emprestado ao Sheffield United, foi sempre titular.

De acordo com a publicação, o Newcastle tentou levar Henderson, de 25 anos, no mercado de janeiro, mas não houve acordo entre as partes.