Manchester United nos "quartos" da Taça de Inglaterra, Tottenham eliminado

O Manchester United venceu o West Ham, por 3-1, e carimbou a passagem aos quartos de final da Taça de Inglaterra. O Tottenham perdeu (1-0) com o Sheffield United, do Championship, e sai da prova.

Os oitavos de final da Taça de Inglaterra continuaram a jogar-se nesta quarta-feira. Os destaques vão para a vitória (3-1) do Manchester United sobre o West Ham e a derrota do Tottenham, por 1-0, no terreno do Sheffield United.

Começando pelos red devils, o jogo não estava fácil - Benrahma inaugurou o marcador aos 54 minutos -, mas aos 77' Aguerd marcou na própria baliza, restabelecendo a igualdade. Aos 90', Garnacho marcou para a equipa de Ten Hag e aos 90+5' Fred confirmou o triunfo, em Old Trafford.

Quanto aos spurs, com Porro a titular (saiu aos 82 minutos), perderam em casa do Sheffield United, que ocupa o segundo lugar do Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Iliman Ndiaye marcou o único golo do encontro, aos 79'.

Outra nota de destaque pela negativa vai para o Southampton. Em último lugar na Premier League, os saints perderam por 2-1 na receção ao Grimsby, o 16.º classificado da quarta divisão inglesa (!), e ficam pelo caminho.

O Burnley venceu o Fleetwood, por 1-0, e continua em prova.

As equipas que estão nos quartos de final: Grimsby, Blackburn, Brighton, Sheffield United, Fulham, Manchester City, Manchester United e Burnley.