Manchester United não renova com De Gea... mas pede-lhe que não assine por outro clube

"Red devils" procuram sucessor do guarda-redes espanhol

A "novela" Manchester United/David de Gea conhece este sábado um novo capítulo. Pois bem, o clube inglês não pretende renovar com o guarda-redes, sendo que o espanhol é neste momento um jogador livre. No entanto, de acordo com o "The Sun", os "red devils" terão pedido ao guardião para que não assine por outro clube.

Segundo as mesmas informações, o United pretende "guardar" De Gea até que consiga resolver a situação da baliza, isto é, até encontrar o seu sucessor. Recorde-se que André Onana, do Inter, é a primeira opção do clube. Diogo Costa, do FC Porto, também já foi bastante associado aos "red devils", mas nas últimas semanas o interesse parece ter esfriado.