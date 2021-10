"Manchester United? Não é sustentável continuar a confiar no brilhantismo individual"

"Red devils" operaram reviravolta frente à Atalanta, depois de estarem a perder por 0-2, mas as críticas fizeram-se ouvir.

O Manchester United triunfou na quarta-feira sobre a Atalanta, por 3-2, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ter estado a perder por 2-0 e com a reviravolta a ser consumada com um cabeceamento de Cristiano Ronaldo, já nos dez minutos finais da partida.

O português evitou assim mais um resultado negativo dos "red devils" e várias têm sido as críticas ao desempenho do clube inglês e ao seu treinador, Ole Gunnar Solskjaer.

Em declarações à BT Sport, Peter Crouch, antigo avançado de clubes como Liverpool e Tottenham, afirmou que o norueguês não tem a experiência de treinadores como Pep Guardiola e Jurgen Klopp, que não aceitariam certas atitudes.

"Se Pep Guardiola ou Klopp estivessem à frente desta equipa [Manchester United], penso que os quatro da frente trabalhariam muito mais, de forma alguma se "safariam". Penso que Ole [Gunnar Solskjaer] não vai chatear os jogadores", começou por dizer o antigo internacional inglês.

"Vejo a linguagem corporal em alguns jogadores que, sob comando de Pep ou Klopp, seriam devastados. Os braços no ar, que eu não gosto, têm de ser cortados pela raiz e esses dois certificariam-se disso", continuou.

"David Silva e Kevin De Bruyne foram os dois jogadores que mais trabalharam quando o City nos "bombardeou" num jogo há algum tempo atrás, não vejo isso no United. No domingo, quando jogar contra o Liverpool que é mais sólido e com melhores jogadores ofensivos, eles vão-se desintegrar, não é sustentável continuar a confiar no brilhantismo individual", disse ainda, antes de concluir:

"Ole veio de Cardiff e Molde e, comandando o Manchester United, infelizmente eles não têm um treinador da experiência de Pep, Tuchel ou Klopp."