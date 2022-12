Manchester United na Premier League: vitória no primeiro jogo pós-Ronaldo

No primeiro jogo dos red devils na Premier League após a polémica novela que terminou com a rescisão de contrato de Cristiano Ronaldo, o internacional português Bruno Fernandes foi titular

O Manchester United, no seu primeiro jogo na Premier League após a rescisão de contrato com Cristiano Ronaldo, venceu o Nottingham, por 3-0, enquanto o Chelsea derrotou o Bournemouth, por 2-0.

Em comum entre ambos o facto de terem tido uma entrada forte nos respetivos jogos da 17.ª jornada, que lhes permitiu assegurar bem cedo uma vantagem de dois golos, a qual possibilitou uma gestão posterior do jogo de acordo com os seus interesses.

Os red devils só precisaram de pouco mais de 20 minutos para se colocarem a vencer por 2-0, graças a golos de Marcus Rashford, aos 19 minutos, e do avançado francês Anthony Martial, aos 22, tal como a formação londrina, que abriu o marcador aos 16, pelo internacional germânico Kai Havertz, e ampliou o resultado para 2-0, aos 24, por Mason Mount.

No primeiro golo, Rashford finalizou dentro da área na sequência de um pontapé de canto batido pelo internacional dinamarquês Christian Eriksen, com o mesmo Rashford a protagonizar uma excelente jogada ao assistir o seu colega Martial, que fez o segundo golo com um remate à entrada da área.

O Manchester United ainda chegaria ao terceiro golo bem perto do final da partida, aos 87 minutos, concebido por dois brasileiros, Casemiro, que descobriu no interior da área o seu compatriota Fred, que bateu o guarda-redes galês Wayne Hennessey.

O Nottingham introduziu a bola na baliza do Manchester United, aos 41 minutos, pelo central costa-marfinense Willy Boly, ex-Sporting de Braga e ex-FC Porto, mas o árbitro não validou o que seria o golo dos visitantes por posição de fora de jogo, após intervenção do videoárbitro.

No primeiro jogo dos red devils na Premier League após a polémica novela que terminou com a rescisão de contrato de Cristiano Ronaldo, o internacional português Bruno Fernandes foi titular e jogou os 90 minutos, enquanto o seu compatriota Diogo Dalot nem sequer foi convocado por se encontrar a contas com uma lesão muscular.

Com o triunfo diante do penúltimo classificado, o Manchester United manteve-se no quinto lugar, com 29 pontos (15 jogos), embora mais próximo do Tottenham, que é quarto, com 30 e mais um jogo, enquanto o Chelsea é oitavo, com 24.

Os dois clubes estão, no entanto, distantes do Arsenal, que lidera a Premier League com 40 (15), seguido do Newcastle, com 33 (16) e do Manchester City, com 32 (14).