Há quem peça calma com o Manchester United: "Não quero voltar a ser um meme"

Rio Ferdinand, antigo central dos red devils, mostra um entusiasmo... moderado.

No segundo lugar da Premier League e com a possibilidade de se isolar na liderança da prova após o encontro com o Liverpool dia 17, o Manchester United vai fazendo sonhar os adeptos com a conquista do título, mas há quem peça calma.

Rio Ferdinand, antigo central inglês que brilhou nos red devils, é um desses casos. "Tão depressa estás lá em cima como depois podes cair. O Tottenham e o Chelsea já foram líderes e caíram e já se falou do fim dos treinadores. O Solskjaer tem experiência suficiente para saber que não pode deixar levar-se por isso. Faz parte de se viver num grande clube", afirmou à BT Sport.

Ferdinand, cujas palavras de entusiasmo já viraram piada na internet após a equipa não corresponder em campo, insiste nas cautelas. "Não quero voltar a ser um meme, mas como adepto de futebol é inevitável as pessoas exagerarem e emocionarem-se com estas coisas. Espero que no jogo com o Burnley [terça-feira] o United se mantenha em alta. Depois, no jogo com o Liverpool aí veremos se não é coisa de um dia ou se estamos lá em cima para ficarmos", sustentou.