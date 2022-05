Manchester United já sabe a resposta: "Prefiro ficar no Barcelona"

Frenkie de Jong realça que quer continuar em Camp Nou. Tem sido associado ao Manchester United.

Apontado como um desejo de Erik ten Hag no Manchester United, Frenkie De Jong evidenciou o desejo de se manter no plantel do Barcelona em 2022/23.

"Prefiro ficar em Barcelona, já o disse antes. O Barça é o clube dos meus sonhos desde que era pequeno. Se outros clubes me ligarem, atenderei a chamada. É algo que se deve sempre fazer, mas não quero falar mais de rumores. Sinto-me bem no Barcelona. Contactos? Não há nenhum acordo, nem nada oficial", disse o médio internacional pelos Países Baixos numa entrevista à ESPN

De Jong, 25 anos, cumpriu a terceira temporada ao serviço do Barcelona e na atual fez quatro golos e cinco assistências em 47 jogos. O contrato é válido até 2026.