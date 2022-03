Manchester United já fez uma primeira entrevista a Ten Hag, dizem ingleses

Erik ten Hag, treinador do Ajax

Além de Ten Hag, Pochettino, Luis Enrique e Lopetegui estarão entre as preferências dos responsáveis do Manchester United.

Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Luis Enrique e Julen Lopetegui são nomes que têm sido apontados ao comando técnico do Manchester United para a próxima época. E de acordo com informações veiculadas na imprensa britânica, os red devils já reuniram com o neerlandês para uma primeira entrevista, na segunda-feira.

No entanto, o clube inglês planeia também conversar com os outros treinadores referidos.

Ralf Rangnick chegou para substituir Solskjaer, mas sabendo que só ficaria no cargo até ao final da temporada. Na próxima, assumirá funções como consultor.