Manchester United fica sem patrocínio principal nas camisolas

TeamViewer continuará a dar o seu nome até que os red devils encontrem um novo patrocinador

O Manchester United vai deixar de ter o patrocínio da TeamViewer nas suas camisolas. Os red devils anunciaram o fim da ligação em comunicado.

Presente nas camisolas do clube desde o pico da pandemia, antes do regresso oficial na primavera de 2021, a TeamViewer continuará presente até que o clube arranje um novo patrocinador.

A ligação entre as duas entidades continuará até ao fim do contrato, em 2026, mas terminará no que ao aparecimento na parte da frente das camisolas do clube diz respeito.