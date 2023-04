Manchester United cumpre e coloca pressão nos concorrentes pela Champions

Red devils receberam e bateram o Everton, por 2-0. Bruno Fernandes fez os 90 minutos, enquanto Dalot não saiu do banco

O Manchester United confirmou a condição de favorito e, em casa, recebeu e bateu o Everton, por 2-0.

Na luta por um lugar na Liga dos Campeões, os red devils pressionaram o Newcastle e o Tottenham, principalmente, com os golos de McTominay, no primeiro tempo, e Martial, na segunda parte, a fazerem a diferença.

Bruno Fernandes foi titular e cumpriu os 90 minutos, enquanto Dalot não saiu do banco de suplentes. Eriksen voltou à competição após lesão mais grave e Rashford parece ter saído algo tocado.

Com este resultado, o Everton pode voltar a cair para lugares de descida no final da jornada. O Manchester United será terceiro por algumas horas, no mínimo, e continuará, de forma segura, em lugares de Champions.