"Barcelona podia ganhar muito dinheiro comigo, mas eu queria ficar"

Frenkie De Jong está feliz em Camp Nou. Admite interesse da equipa comandada por Ten Hag, ainda assim

A novela entre Frenkie de Jong e o Manchester United aconteceu mesmo. Os red devils estavam interessados no médio neerlandês, confirmou o próprio jogador.

"O Barcelona está numa situação difícil e podia ganhar muito dinheiro comigo, mas eu queria ficar. O Manchester United falou com o Barcelona, mas eu não quis sair. Se as coisas continuarem a correr bem comigo e com o clube, gostaria de ficar aqui o mais tempo possível. Por vezes, sinto falta da família e dos amigos", afirmou De Jong.

Recorde-se que o atual técnico do Manchester United, Ten Hag, foi quem catapultou Frenkie De Jong para a ribalta do futebol europeu. O jogador tem contrato com o Barcelona até 2026.