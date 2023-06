Renovação de contrato ainda está em cima da mesa e decorrem negociações.

O Manchester United explicou esta sexta-feira que as negociações para uma eventual renovação de contrato de David de Gea continuam em cima da mesa. O vínculo do guarda-redes, de 36 anos, expira no final deste mês e os red devils ainda procuram segurar o espanhol.

Por outro lado, Phil Jones e Azel Tuanzebe saem dos red devils em fim de contrato.