Manchester United estará de olho em Lewandowski

Avançado do Bayern é pretendido pelo Barcelona, mas o Manchester United pode intrometer-se na corrida.

O jornal inglês The Sun escreve que o Manchester United está atento à situação de Robert Lewandowski. O Barcelona é o principal interessado no avançado e o polaco já admitiu que quer deixar o Barcelona, mas tem contrato e as negociações prometer não ser fáceis.

De qualquer forma, os red devils, que atravessam uma situação financeira mais estável do que o Barcelona, seguem os desenvolvimentos com atenção, visto que o valor pedido pelo Bayern Munique pode ser demasiado elevado para o Barça.