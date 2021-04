Manchester United escorrega em Leeds e deixa City mais perto do título

Red devils não foram além do empate, 0-0.

O Manchester United foi este sábado empatar a Leeds, 0-0, após cinco vitórias consecutivas na Premier League, deixando o Manchester City ainda mais perto do título. Na primeira volta, o United havia vencido os "peacocks" por 6-2.

Com Bruno Fernandes a titular, os "red devils" não foram além do empate frente ao Leeds de Hélder Costa e mantêm-se em segundo lugar do principal campeonato inglês, com 67 pontos, menos 10 do que os citizens, que têm mais um jogo disputado, e com mais oito do que o terceiro classificado, o Leicester.

Já o Leeds, não perde há seis jogos e segue num confortável nono posto, com 47 pontos.

O início de tarde foi um verdadeiro pesadelo para o treinador português Nuno Espírito Santo, ao ver o Wolverhampton ser goleado em casa pelo Burnley (4-0), que teve no avançado neozelandês Chris Wood a grande figura no Molineux Stadium.

O jogador de 29 anos conseguiu o seu primeiro "hat-trick" na Premier League, ao 132.º jogo, ao marcar de pé direito aos 15 e 21 minutos e de cabeça, na sequência de um canto, aos 44, sentenciando, praticamente, o jogo antes do intervalo.

Na segunda parte, o Burnley limitou-se a controlar as investidas dos anfitriões, mas ainda conseguiu um quarto golo, agora por intermédio de Ashley Westwood, que faturou aos 85 minutos, servido pelo "inevitável" Woods.

Na formação da casa, o treinador português Nuno Espírito Santo fez entrar de início os compatriotas Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves e Daniel Podence e ainda lançou, na segunda parte, Fábio Silva e Vítor Ferreira.

Com esta golada, o Burnley saltou, à condição, para o 14.º lugar, com 36 pontos, enquanto o Wolverhampton manteve-se no 12.º, com 41.