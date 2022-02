"Manchester United encontrou forma de perder o jogo. Não é bom sinal"

A reação de Roy Keane ao adeus dos red devils à Taça de Inglaterra.

Roy Keane, antiga figura no meio-campo do Manchester United, mostrou-se incrédulo com o adeus do Manchester United à Taça de Inglaterra, depois de eliminado pelo Middlesbrough nas grandes penalidades.

"Falei da forma como o Manchester United podia ganhar o jogo, mas o que eles fizeram foi encontrar uma forma de o perder. Isso não é um bom sinal. Temos de ser críticos. A primeira parte foi fantástica, mas estão a jogar com uma equipa do Championship. Perder com uma equipa do Championship em casa na Taça de Inglaterra obviamente não é nada bom", afirmou o antigo internacional irlandês à ITV.

A eficácia ofensiva da equipa de Ralf Rangnick preocupa. ""Nos últimos dois jogos em casa eles marcaram apenas um golo [em cada um] e, obviamente, um novamente esta noite", lembrou.

O sétimo classificado da II Liga inglesa bateu o pé ao Manchester United durante os 120 minutos em Old Trafford, a jogar o jogo pelo jogo, sem se remeter à defesa, e foi mais competente na decisão por penáltis, ao converter oito, enquanto os red devils falharam o oitavo, pelo jovem sueco de 19 anos Anthony Elanga.

O Manchester United adiantou-se no marcador aos 25 minutos, por Jadon Sancho, mas o Middlesbrough empatou aos 64, na sequência de um lance polémico, uma vez o avançado Duncan Watmore tocou na bola com a mão, o que lhe permitiu controlá-la e fazer o último passe para Matt Crooks, o autor do golo.