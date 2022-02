Manchester United empata e deixa escapar subida aos lugares de Champions

O Manchester United não foi além do empate (1-1) frente ao Southampton. Está no quinto lugar, com 40 pontos.

Na 24.ª jornada da Premier League, o Manchester United empatou a uma bola na receção ao Southampton. Sancho inaugurou o marcador, aos 21 minutos, e Che Adams restabeleceu a igualdade, aos 48'.

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot jogaram os 90 minutos pelos red devils, que ocupam o quinto lugar da tabela classificativa, com 40 pontos, os mesmos do West Ham, quarto classificado (último lugar de acesso à Liga dos Campeões).

Os saints somam 29 pontos e estão no décimo lugar.