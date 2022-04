Manchester United empata e atrasa-se na luta pelos lugares de Champions

Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares nos "red devils", enquanto Cristiano Ronaldo não foi opção devido a ter apresentado sintomas gripais.

O Manchester United empatou a uma bola diante do Leicester em Old Trafford, em jogo a contar para a ronda 31 da Premier League, com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze titular e Cristiano Ronaldo a ficar de fora por estar doente.

Aos 63", após um cruzamento da esquerda de James Maddison, Kelechi Iheanacho adiantou, de cabeça, os foxes no Teatro dos Sonhos. Porém, passados apenas três minutos, o brasileiro Fred restabeleceu a igualdade, marcando, de pé esquerdo, na recarga a um primeiro remate de Bruno Fernandes que o guarda-redes e capitão do Leicester, Kasper Schmeichel (filho de Peter Schmeichel, antiga lenda do Manchester, que teve uma passagem por Portugal, envergando a camisola do Sporting), defendeu para a frente.

Com esta divisão de pontos, a equipa orientada pelo alemão Ralf Rangnick atrasa-se (ainda mais) na luta pelos lugares que dão acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. Os red devils contabilizam 51 pontos em 30 jogos, estando a três pontos do Arsenal, quarto classificado (última posição que garante a presença na Champions), sendo que os "gunners" têm duas partidas a menos. Na próxima jornada, o Manchester United desloca-se a casa do Everton.