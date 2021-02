Manchester United empata com o Chelsea e isola-se no segundo lugar da Premier

O Manchester United somou este domingo frente ao Chelsea o terceiro empate em cinco jogos na Premier League, resultado suficiente para se isolar no segundo lugar da competição, à 26.ª jornada.

A equipa de Bruno Fernandes, que foi titular no encontro de Stamford Bridge, segue com um ponto de vantagem sobre o Leicester, com a qual estava empatada no segundo lugar à partida para a ronda, e que hoje perdeu por 3-1 na receção ao Arsenal.

Em caso de vitória, os "reds" poderiam ter encurtado para 10 a diferença pontual para o líder, o Manchester City, mas o nulo em Londres deixa-os a 12 pontos do vizinho e rival, que, no sábado, somou, frente ao West Ham (2-1), o 14.º triunfo consecutivo para a prova e o 20.º em todas as competições.

O empate, o segundo consecutivo, deixa o Chelsea na quinta posição, com 44 pontos, mais quatro do que o campeão Liverpool, sexto, que ainda hoje tenta, frente ao Sheffield United, pôr fim a uma série de quatro derrotas seguidas.