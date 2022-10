Manchester United empata com Newcastle no regresso à titularidade de Ronaldo

O internacional português voltou a ser titular na Premier League, mas ficou em branco e foi substituído aos 72 minutos, saindo visivelmente insatisfeito.

O Manchester United, com Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo a titulares, empatou este domingo 0-0 na receção ao Newcastle, em jogo da 11.ª jornada da Premier League.

Ronaldo voltou a ser titular no campeonato inglês, algo que não acontecia desde a segunda ronda, em meados de agosto, mas ficou em branco e acabou por ser substituído aos 72 minutos, saindo visivelmente insatisfeito com a decisão de Erik ten Hag.

Fruto do empate, os red devils mantém-se no quinto lugar da Premier League, com 16 pontos, ao passo que os magpies estão imediatamente atrás, no sexto posto (15). O Newcastle pode ainda vir a ser ultrapassado pelo Brighton, sétimo, que tem um jogo a menos.