Manchester United empata com Chelsea e está cada vez mais longe da Champions

Cristiano Ronaldo apontou o golo do empate, aos 62

O Manchester United empatou esta quinta-feira (1-1) na receção ao Chelsea, em jogo adiantado da 37ª jornada da Premier League, e está cada vez mais longe da presença na próxima edição da Liga dos Campeões.

O Chelsea adiantou-se no marcador aos 60, após Marcos Alonso aproveitar um toque de Havertz, após cruzamento de Reece James, para bater De Gea, que já havia somado duas boas intervenções a remates do avançado alemão durante a primeira parte.

A resposta do United, que mostrou-se inofensivo até ao golo do Chelsea, chegou pelo inevitável Cristiano Ronaldo, dois minutos depois, ao responder a um passe picado de Matic com um remate potente e que não deu hipóteses de defesa a Mendy.

O 17º golo do astro português na Premier League permitiu-lhe atingir a vice-liderança partilhada da lista de melhores marcadores da prova, juntamente com Heung-min Son, extremo do Tottenham que soma os mesmos golos.

O Manchester United, porém, está cada vez mais longe da próxima edição da Liga dos Campeões, isto porque, com apenas três jogos por disputar esta temporada, os red devils são sextos classificados, com 55 pontos, menos três do que o Tottenham (quinto) e menos cinco do que Arsenal (quarto), que ambos têm menos dois jogos.

Já o Chelsea ainda tem cinco jogos por realizar e deu mais um passo rumo a assegurar o terceiro lugar da Premier League. Os blues somam mais seis pontos (66) do que o Arsenal.

Os golos da partida: