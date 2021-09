Manchester United eliminado da Taça da Liga, Espírito Santo supera Bruno Lage

Em Stamford Bridge, o Chelsea precisou de recorrer ao desempate por grandes penalidades para eliminar o Aston Villa

O Manchester United foi eliminado na Taça da Liga inglesa, enquanto o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, "carimbou" a passagem aos oitavos, ao superar o Wolverhampton, de Bruno Lage, no desempate por grandes penalidades.

No duelo da terceira eliminatória entre treinadores portugueses, os Spurs estiveram em vantagem por 2-0, com golos de Tanguy Ndombélé (14 minutos) e Harry Kane (23), mas os Wolves conseguiram empatar a partida, com golos de Leander Dendoncker (38) e de Daniel Podence (58), um dos três portugueses titulares, juntamente com Rúben Neves e Fábio Silva.

Sem que nenhuma das equipas conseguisse desfazer a igualdade no tempo regulamentar, o Tottenham acabou por ser mais eficaz no desempate por grandes penalidades e venceu por 3-2, sendo que Rúben Neves falhou um dos castigos máximos dos "wolves", que ainda contaram com Nélson Semedo e João Moutinho nos minutos finais do encontro.

Três dias depois de ter vencido o West Ham ao "cair do pano" na Liga inglesa, o Manchester United "caiu" aos pés dos londrinos na Taça da Liga, perdendo por 1-0 em Old Trafford, na sequência de um golo do argentino Manuel Lanzini, logo aos nove minutos.

O lateral português Diogo Dalot foi titular nos "red devils" e Bruno Fernandes entrou no decorrer da segunda parte, ao contrário de Cristiano Ronaldo, que foi poupado pelo treinador Ole Gunnar Solskjaer e nem foi opção para a partida com os hammers.

Em Stamford Bridge, o Chelsea também precisou de recorrer ao desempate por grandes penalidades para eliminar o Aston Villa, por 4-3, depois de Timo Werner, aos 54 minutos, e Cameron Archer, aos 64, terem assinado os tentos do empate 1-1 no tempo regulamentar.

O Leicester, sem Ricardo Pereira, venceu por 2-0 no terreno do Millwall, do segundo escalão, enquanto o Arsenal, com Cédric Soares e Nuno Tavares no onze, eliminou o Wimbledon, do terceiro escalão, por 3-0, e o Brighton superou o Swansea, por 2-0.