"Manchester United é uma equipa de individualidades, onde todos querem ser a estrela"

O Manchester United está longe de ser um verdadeiro coletivo, defende o antigo futebolista Micah Richards. Ao invés, é um conjunto de individualidades em que todos querem ser a estrela principal.

Micah Richard, antigo lateral-direito do Manchester City, considera que o grande problema do United é ser uma equipa com muitas individualidades, em que toda a gente quer assumir o papel principal. Na sequência da humilhante derrota sofrida na receção ao Liverpool, os red devils estão debaixo de fogo e, na opinião do antigo internacional inglês, Solskjaer tem de fazer com que a equipa defenda bem e aposte mais no contra-ataque.

"É uma equipa de individualidades, não é um coletivo. Todos querem ser a estrela, em vez de fazerem o básico do futebol. Foram buscar o Ronaldo, mas depois como é que se coloca também o Bruno Fernandes, o Pogba, o Sancho, o Rashford e o Greenwood a jogar? Onde está o equilíbrio?", questionou em declarações no programa "Monday Night Club", da BBC.

"O Manchester United precisa de dois médios que defendam e laterais que ataquem bem para jogar no contra-ataque. Não é uma equipa tão forte como o Manchester City, o Liverpool e o Chelsea, portanto tem de defender muito e bem", sugeriu Micha Richards.