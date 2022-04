Manchester United é opção descartada por Haaland e em Inglaterra revelam o motivo

Haaland, avançado do Dortmund

Clube inglês irá fazer mudanças no plantel para a próxima temporada, mas não terá o avançado entre as opções.

Atualmente no sétimo lugar da Premier League e na luta por assegurar um posto de acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada, o Manchester United "promete" alterações no plantel para 2022/23, mas Haaland não será uma delas.

Segundo adianta a ESPN, o avançado norueguês, atualmente ao serviço do Dortmund, descarta uma mudança para Old Trafford. Segundo o órgão de informação, Haaland duvida que o projeto dos "red devils", que têm estado afastados dos títulos nas últimas temporadas, vá de encontro com a ambição pessoal.

Manchester City e Barcelona são alguns dos clubes que têm sido apontados ao jogador de 21 anos, que leva 23 golos marcados em 24 jogos desta temporada.