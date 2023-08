Manchester United e o caso Greenwood: "Estamos na fase final de tomar uma decisão"

Depois de uma diretora dos red devils ter comentado a polémica sobre o extremo inglês, que foi acusado e absolvido de acusações de violação e agressão contra a ex-namorada, o clube lançou um comunicado em que confirma que está perto de tomar uma decisão definitiva sobre o seu futuro.

No mesmo dia em que Collette Roche, diretora do Manchester United, explicou que ainda não foi tomada uma decisão quanto ao futuro de Mason Greenwood, o clube emitiu um comunicado em que confirma estar na fase final da investigação sobre o caso polémico do extremo, que continua afastado da equipa.

"Este processo baseou-se em provas extensas e em contextos que não são do domínio público, e ouvimos várias pessoas com envolvimento direto ou conhecimento do caso. Ao longo de todo este processo, o bem-estar e a perspetiva da alegada vítima têm sido fundamentais para as investigações do clube, e respeitamos o seu direito ao anonimato. Também temos responsabilidades para com Mason como funcionário, como jovem que está no clube desde os sete anos de idade e como um pai recente com uma companheira. A fase de apuramento dos factos da nossa investigação está agora concluída e estamos na fase final de tomar uma decisão sobre o futuro de Mason", pode ler-se.

"Contrariamente à especulação dos meios de comunicação social, esta decisão ainda não foi tomada e está atualmente a ser objeto de intensa deliberação interna. A responsabilidade cabe, em última instância, ao diretor-geral. Uma vez tomada, a decisão será comunicada e explicada às partes interessadas internas e externas do clube. Este tem sido um caso difícil para todos os que estão associados ao Manchester United e compreendemos as fortes opiniões que provocou com base nas provas parciais do domínio público. Pedimos paciência enquanto trabalhamos nas fases finais deste processo cuidadosamente ponderado", completa o emblema.

Livre das acusações de violação, agressão e comportamento coercivo desde fevereiro, o extremo inglês de 21 anos terá admitido aos seus amigos e familiares mais próximos que já não acredita que irá voltar a representar o Manchester United, estando conformado com uma saída para o estrangeiro.

Recorde-se que o United reagiu ao fim do caso judicial contra o jogador com uma própria investigação que ainda se encontra a decorrer. Até à sua conclusão, o jogador não pode treinar junto da equipa nem ser opção para as partidas do emblema.

Greenwood tem contrato até 2025 com o United e não realiza uma partida oficial desde janeiro do ano passado.