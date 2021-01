Manchester United e Liverpool em duelo direto por internacional francês

Os dois rivais ingleses disputam a contratação de Dayot Upamecano.

Dayot Upamecano é o nome de um dos mais promissores centrais do futebol mundial. Titular indiscutível no Leipzig e tido como opção para a seleção francesa, pela qual já se estreou, o defesa está na agenda de alguns dos principais colossos do futebol europeu e, segundo a imprensa britânica, é alvo de uma disputa direta entre dois "tubarões" ingleses.

Nada menos do que Manchester United e Liverpool, que, de acordo com o Mirror, estão numa corrida pelos préstimos do jovem de 22 anos, depois de este já ter sido associado a clubes como Chelsea ou Bayern.

Contudo, a imprensa alemã refere que o Leipzig rejeita a ideia de vernder Upamecano ainda nesta janela de mercado, mostrando-se disponível para negociar no verão a partir dos 40 milhões de euros.

Em 2020/21, Upamecano leva 22 jogos realizados pelo Leipzig, nos quais apontou um golo.