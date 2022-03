Manchester United e Erik Ten Hag tiveram "conversas positivas"

Erik ten Hag, treinador do Ajax

Emblema de Old Trafford e treinador do Ajax reuniram, segundo uma fonte da "Sky Sports", no início desta semana

O processo de sucessão de Ralf Rangnick no comando do Manchester United está em marcha. O clube inglês, reporta, esta quarta-feira, a "Sky Sports", reuniu pela primeira vez com Erik Ten Hag, técnico do Ajax, e terá havido sintonia.

A estação televisiva refere, em reportagem, que a entrevista inicial entre as partes, decorrida na passada segunda-feira, resultaram em "conversas positivas".

Segundo a fonte da "Sky Sports", este diálogo com Erik Ten Hag não significa que o técnico do Ajax seja o candidato principal a suceder a Ralf Rangnikc. A reunião foi, apenas, um passo formal do processo de contratação.

Ten Hag, apontado com frequência como potencial treinador do Manchester United, dado que o atual técnico da equipa principal passará a consultor em 2022/23. tem contrato válido com o campeão dos Países Baixos até 2023.