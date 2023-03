Manchester United e Chelsea na corrida pelo mesmo guarda-redes

Kobel, guarda-redes do Dortmund

Gregor Kobel tem estado em foco na baliza do Dortmund.

Gregor Kobel está a protagonizar uma boa temporada na baliza do Borússia Dortmund e promete aquecer o mercado de verão, que já se aproxima. De acordo com o podcast "Die Dortmund-Woche", da SPORT1, o guardião suíço é desejado por Chelsea e Manchester United.

De acordo com as informações, responsáveis do clube londrino aproveitaram os oitavos de final da Champions, contra o Dortmund, para demonstrarem o interesse ao agente de Kobel. A equipa de Graham Potter, recorde-se, seguiu em frente.

O guarda-redes de 25 anos chegou muito jovem ao futebol alemão, onde entrou pela porta do Hoffenheim. Representou ainda Augsburgo e Estugarda, antes de rumar a Dortmund, na época passada.