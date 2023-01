Manchester United e Chelsea em disputa por lateral

Malo Gusto era um dos objetivos dos blues para a reabertura do mercado, mas red devils já se posicionaram

Malo Gusto, aos 19 anos, ainda procura a primeira internacionalização A por França, mas já há dois grandes da Premier League interessados: o Chelsea e, mais recentemente, o Manchester United.

De acordo com o RMC, o lateral do Lyon tinha já um princípio de acordo com os blues, mas os red devils já entraram na corrida e pediram ao jogador que abortasse o negócio, no sentido de ingressar em Old Trafford e não em Stamford Bridge.

Com apenas 19 anos, Malo Gusto leva já 54 jogos com a camisola principal do Lyon.