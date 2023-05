Manchester United de olho em Adrien Rabiot

O Manchester United estará interessado em contratar Adrien Rabiot, atual jogador da Juventus.

O Manchester United estará interessado em contratar Adrien Rabiot, da Juventus. E segundo avança o jornal L'Equipe, já estarão a decorrer conversa com o jogador francês, que está no fim do seu contrato e que poderá não renovar com a "Vecchia Signora" para rumar à Premier League.

O médio de 28 anos é uma das prioridades do treinador do Manchester United, Erik ten Hag. Além disso, o desejo do jogador de experimentar a liga inglesa também é uma vantagem para o United.

"Foi uma experiência muito boa, mesmo que eu não tenha conseguido passar um ano. Senti-me muito bem, gostei muito da atmosfera do futebol. É diferente da França ou mesmo da Itália. Sempre disse que gostaria de jogar em Inglaterra. Será no final do meu contrato? Não sei, mas tenho esse objetivo", afirmou o jogador francês no ano passado.

Nesta temporada, Adrien Rabiot disputou 44 jogos com a Juventus, marcou 11 golos e fez quatro assistências.