Manchester United considera nova companhia para Ronaldo no ataque

De acordo com o portal Goal, o Manchester United está interessado em reforçar o setor ofensivo com Richarlison, avançado do Everton, na próxima temporada

Com Cristiano Ronaldo a ser a principal fonte de golos do Man. United esta época, os red devils pretendem reforçar o setor atacante no próximo defeso, tendo identificado Richarlison como o parceiro ideal de CR7, isto caso o português se mantenha em Old Trafford.

O clube conta com a saída no verão de Edinson Cavani, muito debilitado por problemas físicos esta temporada, e vê o avançado de 24 anos do Everton como uma possibilidade jovem para ser o novo goleador da equipa.

A atravessar a quinta época no Everton, que luta para não ser despromovido, o internacional brasileiro tem sido afetado pela fraca temporada do clube a nível coletivo, somando apenas cinco golos em 24 jogos. No futebol inglês, a época em que Richarlison mais faturou até agora foi a 2019/20, quando apontou um total de 15 golos em 41 encontros pelos toffees.