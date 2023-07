Manchester United confirma renovação de contrato de Rashford

Avançado inglês fica agora ligado aos red devils até junho de 2028.

Marcus Rashford prolongou o vínculo que o liga ao Manchester United, até junho de 2028. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo clube inglês.

"Cheguei ao Manchester United como um rapaz de sete anos com um sonho. Essa mesma paixão, orgulho e determinação para ter sucesso ainda me impulsionam cada vez que tenho a honra de vestir esta camisola. Já vivi grandes experiências neste clube incrível, mas ainda há muito mais a conquistar, e permaneço implacavelmente determinado em vencer mais troféus nos próximos anos. Como adepto do United desde sempre, conheço a responsabilidade que vem com representar este emblema. Sinto as alegrias e tristezas como qualquer outro adepto e posso garantir que darei tudo para ajudar a equipa a atingir o nível de sucesso que sabemos ser possível. Estou entusiasmado com o futuro sob o comando deste treinador", afirmou o extremo de 25 anos.

Por seu turno, John Murtough, diretor para o futebol do Manchester United, mostrou-se entusiasmado com esta renovação, considerando o jogador de 25 anos um "talento brilhante", mas vincando também a sua humildade e dedicação.

"Sabemos que ainda há muito mais por vir dele, e podemos ver a fome que o Marcus sente para alcançar os mais altos níveis de sucesso aqui no Manchester United. Trabalhar com [o treinador] Erik ten Hag é o ambiente perfeito para o Marcus continuar a desenvolver-se como um dos melhores jogadores de ataque do mundo", salientou o dirigente.

Rashford estreou-se na equipa principal dos red devils em 2016. Desde aí, realizou 359 jogos e marcou 123 golos.